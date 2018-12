SCOOP Au Cameroun,la société Viettel Cameroun S.A (neXttel) bientôt en fonctionnement normal

Alwihda Info | Par Nestor Nga Etoga - 14 Décembre 2018 modifié le 14 Décembre 2018 - 21:43

La procédure en référé devant le tribunal a douala pour la réintégration des dirigeants légaux expulsés par voie de fait, est passée vendredi dernier. Le ministère public a sollicité spontanément la communication du dossier pour prendre ses réquisitions. L'affaire a été renvoyée au 19 décembre pour les réquisitions du parquet.



Selon le plaignant : « Cependant, Monsieur DANPULLO a attendu que tous ces investissements techniques lourds aient été faits par la coactionnaire de son véhicule juridique pour commencer diverses manœuvres dans l’objectif clair d’éjecter l’État Vietnamien de la société et d’accaparer tous ses investissements par la force, ceci avec l’assistance de certains acteurs de la justice, des autorités de police, de quelques autorités de certaines autres administrations camerounaises, et même de la filiale locale d’un cabinet fiscal et comptable international ».La partie plaignante soutient dans sa requête que : « non content d’engager mille et une procédures judiciaires irrégulières pour empêcher le fonctionnement normal de la société, Monsieur DANPULLO multiplie les actes d’ingérence dans la gestion de la société, alors même que la loi, les statuts et le pacte d’actionnaires ont spécifiquement encadré le rôle de chacun des organes sociaux et réservent ces prérogatives au seul directeur général ». Les mêmes sources indiquent que : « BESTCAM, par l’organe de Monsieur DANPULLO, s’est également imposée auprès de l’administration fiscale comme son seul interlocuteur pour le compte de la Société VIETTEL Cameroun ; Que Monsieur DANPULLO a notamment obtenu de la société, courant année 2016, par le biais de la société BESTCAM, le virement de la somme de FCFA vingt-cinq milliards neuf cent cinq millions six cent cinquante mille (25.905.650.000), pour faire pour le compte de la société, diverses diligences auprès des Administrations fiscales et douanières et de l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART) ; Qu’à ce jour, il n’a fait qu’un compte rendu très partiel de ces diligences pour la somme de FCFA quatre milliards trois cent millions (4.300.000.000), soit une différence de FCFA vingt-et-un milliards six cent cinq millions six cent cinquante mille (21.605.650.000) qu’il retient par-devers lui, les demandes de complément de compte rendu du directeur général ou de l’Exposante s’étant jusqu’ici heurtées à son silence méprisant, alors qu’il a bloqué tous accès et contacts de la société VIETTEL Cameroun au niveau de l’Administration fiscale et de l’ART empêchant ainsi les vérifications ; Qu’une injonction du commissaire aux comptes de la Société de rendre compte sous peine d’une action judiciaire dans le cadre de la procédure d’alerte est restée sans effet sue Sieur Dapullo ; Que tous ces actes sont évidemment la manifestation de l'intention illégale de M. Baba Ahmadou, par l'intermédiaire de BESTCAM, de détourner des fonds de la société et de priver l'actionnaire vietnamien de ses investissements de plusieurs millions de dollars au Cameroun, investissements qui sont pour rappel des deniers publics vietnamiens ; Qu’il s’agit également là, des preuves irréfutables de l’immixtion directe de Monsieur DANPULLO dans la gestion financière de la société VIETTEL Cameroun, et qui sont constitutifs sans aucun doute d’abus de confiance aggravé et d’abus de biens sociaux, délits punissables par la loi camerounaise, notamment le code pénal camerounais en ses articles 74 et 318-1-b ».

Qu’aux termes de l’article 318-1-b du Code Pénal : « Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs, celui qui porte atteinte à la fortune d’autrui (…) par abus de confiance, c’est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d’être soustrait et qu’il a reçu, à charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé » ; « Qu’il y a lieu de condamner les sus-requis pour abus de confiance » ; rappelle le plaignant.

Ces deux procédures judiciaires font suite à la requête de la société VIETTEL GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (VIETTEL GLOBAL), agissant par l’organe de son Directeur Général, lesquels ont pour conseils Maîtres Paul JING et Laurent DONGMO (Cabinet Jing & Partners), Avocats au Barreau du Cameroun

Le plaignant, à savoir la société GLOBAL VIETTEL INVESTMENT JSC (VIETTEL GLOBAL), est un investisseur réputé dans le monde et est présente au Cameroun à travers une société de droit

camerounais, à savoir la société VIETTEL CAMEROUN S.A, dans laquelle elle détient 70% du capital social, contre 30% détenu par l’actionnaire camerounais, la société Bestinver Cameroun(BESTCAM) SA, dont le promoteur est Monsieur Baba Ahmadou DANPULLO .VIETTEL CAMEROUN SA a pour activité principale la fourniture du réseau de téléphonie mobile au Cameroun qu’elle exploite à travers le nom commercial NEXTTEL.VIETTEL GLOBAL a injecté dans cette entreprise à ce jour d’importants capitaux, soit la somme totale de FCFA deux cent dix milliards (210.000.000.000) sous la forme d’investissements en capital, en plus de divers types de supports commerciaux onéreux. Sa filiale locale emploie plus de mille (1000) Camerounais et paie spontanément ses impôts, contribuant ainsi à l’édifice de la politique d’émergence et à la croissance économique voulues par l’État.







