Distinction:A Paris,un camerounais désigné « Personnalité Africaine de l’Année 2018»

African Leadership Awards est un concept majeur pour porter sous les feux de la rampe ; récompenser et célébrer, les illustres décideurs africains et de la diaspora, qui se sont distingués dans le continent et à l’international, qui font la fierté et donnent l’image d’une Afrique qui innove, qui réussit.

L’organisation de cet événement de dimension internationale, constitue un moment de communion et de mise en réseau des décideurs de tous les secteurs d’activités constituant le moteur et l’énergie de l’entreprenariat africain.

Sous l’égide du Groupe Promo Consulting en partenariat avec le Mouvement des Entreprises du Sénégal – MEDS – UEMOA, les African Leadership Awards marquent un nouveau tournant du Doing-Business Africain.

Le 10 Novembre 2018 à Paris, le dynamisme et le rayonnement du continent africain ont été à l’honneur, au Méridien Etoile Porte Maillot. Placées sous la présidence effective de plusieurs Chefs d’Etat Africains et du Président de l’UEMOA, les distinctions des «African Leadership Awards» ont été remises au cours d’un dîner de gala animé par de grands artistes africains de renommée internationale avec la participation de personnalités de dimension planétaire.

Le jury des African Leadership Awards de cette année a décerné au camerounais Pierre François Xavier Menye Ondo, notaire et sénateur ; le « Award de la Personnalité Africaine de l’année ».

En remerciant les organisateur des « African Leadership Awards », pour l’honneur qui lui a été fait et auquel il ne s’attendait pas dut tout, Maître Pierre François Xavier Menye Ondo a saisi cette occasion pour réaffirmer son engagement à accompagner le chef de l’Etat Paul Biya dans la politique de développement du Cameroun.

Avant-gardiste, panafricaniste, expert des rencontres au sommet, le Groupe promo Consulting a toujours su promouvoir l’excellence africaine dans le continent, et vous donne rendez-vous à cet événement exceptionnel pour célébrer et fédérer les talents et personnalités de la diaspora africaine à Paris.