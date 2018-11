SCOOP Cameroun:Vers une crise diplomatique entre Yaoundé et Hanoï

Alwihda Info | Par Nestor Nga Etoga - 7 Novembre 2018 modifié le 7 Novembre 2018 - 08:33

Depuis quelques semaines,des employés vietnamiens se disent pourchasser dans toutes les agences de la société Nextell,filiale camerounaise de l'entreprise de télécommunications vietnamienne Viettel Mobile et troisième opérateur de téléphonie mobile au Cameroun.

le président du conseil d’administration de la société Viettel, Baba Ahmadou Danpullo multiplie des actes d’ingérence pour chasser les employés vietnamiens de l’entreprise dans laquelle ces derniers auraient pourtant investi 70°/° de parts, alors même que Danpullo n’a eu que les 30% de parts en échange des facilitations locales ».

Selon un constat de Maître Joseph Fonyuy Njoya, huissier de justice et commissaire priseur à Bamenda, acte dressé le 1er novembre 2018 et que l’agence digitale d’informations africaines a réussi à obtenir copie, il en ressort que : « les employés vietnamiens Mr Le Kha Trung, directeur régional et Mr Khanh, directeur technique adjoint de nexttel Cameroon dans la région du Nord-Ouest à Bamenda ;ont été verbalement affectés à Douala sur instruction verbale du président du Conseil d’Administration de Viettel Cameroon ».

La même source a indiqué à l’agence digitale d’informations africaines(

Le directeur régional adjoint de Viettel Cameroon dans le Nord-Ouest , M. Boubawa, et le chef des affaires juridiques, M. bietu Amadou ont confirmé sans équivoque à une source judiciaire que : « Mr Le Kha Trung et son compatriote Mr Khanh n'ont d'autre choix que de partir, car ils pourraient être en danger s'ils insistent pour continuer à travailler au bureau ».Le directeur régional adjoint de Viettel dans le Nord-Ouest, M. Boubawa, a par ailleurs précisé qu'il avait reçu la veille, un appel téléphonique de sa « hiérarchie » lui demandant de faire partir M.Le Kha Trung et Mr Khanh sans aucune formalité ».Il a enfin déclaré que, « les instructions étant fermes et venant de très haut niveau, il devait veiller à ce qu’elles soient respectées de la manière dont elles étaient reçues ».

Les deux employés vietnamiens n'ont d'autre choix que de se conformer par crainte de ce qui pourrait leur arriver s'ils échouaient. Les clés des bureaux ont ensuite été officiellement remises à Madame Awa Dialo, chef de l'administration de Nexttel.

A l’Agence du Nord

Dans la matinée du 31/10/2018, les employés locaux tels que le vice-directeur de l’agence, le Contrôleur interne, deux chauffeurs et deux gardes, ont décidé de renvoyer les deux employés vietnamiens à la direction générale à Douala (avec billets d'avion disponibles).Ils ont reconnu qu'ils avaient suivi les ordres du président Baba et ils ont également souligné que le gouvernement ne souhaitait plus voir la présence de Vietnamiens au Nord.

Bien qu’ils n’aient pas été en mesure de répondre à l’obligation d’expliquer, ni de montrer la moindre preuve écrite du président, ils étaient, par tous les moyens, déterminés à suivre ses instructions.

Pour éviter tout conflit de regret, le conseil de direction de Nexttel a affecté deux employés vietnamiens pour rentrer à Douala, le centre commercial du Cameroun.

À la succursale du Nord-Ouest: à l’instar de la situation dans le Nord, dans le Nord-Ouest, des employés locaux ont également demandé aux employés vietnamiens de revenir à Douala conformément à l’ordre du président.Cependant, la situation n'était pas aussi tendue que dans le Nord. Maintenant, ces deux employés vietnamiens restent dans la succursale dans l’attente des nouvelles instructions du conseil d’administration de Nexttel.

Dans les autres succursales: Selon des informations émanant d'un responsable du contrôle interne de la branche nord,« M. Baba Danpullo a ordonné aux employés de 10 agences provinciales de forcer tous les Vietnamiens à rentrer à Douala ».

« Non content d’engager mille et une procédures judiciaires irrégulières pour empêcher le fonctionnement normal de la société, Monsieur DANPULLO multiplie les actes d’ingérence dans la gestion de la société, alors même que la loi, les statuts et le pacte d’actionnaires ont spécifiquement encadré le rôle de chacun des organes sociaux et réservent ces prérogatives au seul directeur général » ; a indiqué une source interne, proche de la direction générale.

Ces actes de gestion de la société entrepris par Baba

Alors que les statuts de la société font du Directeur Général, le seul représentant légal de la société et du DGA un simple assistant chargé d’exécuter uniquement les instructions du DG, à travers une simple décision gracieuse, Monsieur DANPULLO de la société BESTCAM s’est assuré, grâce à l’ordonnance sur requête de l’ancien Président du tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou en date du 15 septembre 2014 décriée et actuellement objet d’une action en annulation, qu’aucun document de la société, du simple contrat de travail aux chèques et virements bancaires, en passant par les bons de commandes, ne pouvait être émis au nom de la société sans la co-signature de son homme de main au niveau de la direction générale, et de ses représentants dans les services régionaux, sans la co-signature de ses hommes.

Selon une autre source : « Le juge des requêtes, comme pour masquer ses abus, avait indiqué que la mesure ainsi imposée était provisoire en attendant une urgente assemblée des actionnaires pour régler le conflit qu’il avait cru devoir ainsi régler ».

Le 12 novembre 2014,les coactionnaires avaient siégé et unanimement réitéré le régime de signature unique, envisageant celui de la double signature uniquement pour le jour où certaines conditions seraient réunies ; lesquelles ne sont toujours pas remplies. Malheureusement, quatre(4)ans plus tard, BESTCAM maintient abusivement le régime de double signature et fait plus d’ailleurs.

En outre, en violation des dispositions de la loi, des statuts et du pacte d’actionnaires, s’agissant du rôle d’un Président de Conseil d’Administration de société, BESTCAM/Monsieur DANPULLO s’est également imposé auprès de l’Administration fiscale comme son seul interlocuteur pour le compte de la Société VIETTEL Cameroun, alors même que le Directeur Général et le Directeur Financier sont les seuls légalement habilités à le faire. Mais chaque fois que ces derniers approchent l’Administration fiscale pour une question concernant la société, ils sont renvoyés vers BESTCAM/Monsieur DANPULLO qui perçoit des honoraires substantiels pour ses services ainsi imposés à la société.

A en croire nos sources : « Il a notamment obtenu de la société, par le biais de sa société BESTCAM, le virement la somme de FCFA vingt-cinq milliards neuf cent cinq millions six cent cinquante (25.905.650.000), pour le compte de la société, diverses diligences auprès des Administrations fiscales et douanières et de l’Agence de Régulation des Télécommunications(ART).

À ce jour, il n’a fait qu’un compte rendu très partiel de ces diligences pour la somme de FCFA quatre milliards trois cent millions (4.300.000.000), soit une différence de FCFA vingt-et-un milliards six cent cinq millions six cent cinquante mille (21.605.650.000) qu’ils retiendraient par-devers lui, les demandes de complément de compet-rendu du directeur général ou de l’Exposante s’étant jusqu’ici heurtées à son silence méprisant, alors qu’il a bloqué tous accès et contacts de la société VIETTEL Cameroun au niveau de l’Administration fiscale et de l’ART empêchant ainsi les vérifications. Affaire à suivre.

Nestor Nga Etoga Correspondant d'Alwihda Info à Yaoundé, Cameroun. +237 695884015 En savoir plus sur cet auteur



