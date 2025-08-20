Tchad : exercices militaires annoncés pour le 21 août au Sila

La délégation générale du gouvernement auprès de la province de Sila a informé la population de Goz-Beida et ses environs qu’un exercice de tirs militaires aura lieu ce jeudi 21 août 2025.



Selon le communiqué signé par le secrétaire général Ali Mbodou Djibrine, la zone de défense et de sécurité n°11 procédera à des tirs d’armes de tout calibre dans la matinée et en soirée, le long de la route de Kerfi.



Les autorités appellent les habitants ainsi que les partenaires présents dans la ville à garder leur calme face aux détonations attendues. La délégation générale souligne qu’elle compte sur « l’esprit patriotique et civique » de chacun pour le bon déroulement de cet exercice.



Ces manœuvres entrent dans le cadre des activités régulières de préparation et de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité.