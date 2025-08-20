Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : exercices militaires annoncés pour le 21 août au Sila


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Août 2025



Tchad : exercices militaires annoncés pour le 21 août au Sila
La délégation générale du gouvernement auprès de la province de Sila a informé la population de Goz-Beida et ses environs qu’un exercice de tirs militaires aura lieu ce jeudi 21 août 2025.

Selon le communiqué signé par le secrétaire général Ali Mbodou Djibrine, la zone de défense et de sécurité n°11 procédera à des tirs d’armes de tout calibre dans la matinée et en soirée, le long de la route de Kerfi.

Les autorités appellent les habitants ainsi que les partenaires présents dans la ville à garder leur calme face aux détonations attendues. La délégation générale souligne qu’elle compte sur « l’esprit patriotique et civique » de chacun pour le bon déroulement de cet exercice.

Ces manœuvres entrent dans le cadre des activités régulières de préparation et de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/08/2025

Tchad : les députés du Ouaddaaï visitent les ruines du musée d'Abéché et exigent sa réhabilitation

Tchad : les députés du Ouaddaaï visitent les ruines du musée d'Abéché et exigent sa réhabilitation

Tchad : à N’Djamena, face à la précarité de la vie, le nombre de moto-taxis augmente Tchad : à N’Djamena, face à la précarité de la vie, le nombre de moto-taxis augmente 19/08/2025

Populaires

Tchad : La 5ᵉ session du Comité d’Administration du GEFZ s’est tenue à N’Djamena

19/08/2025

Tchad : un fils présumé du fondateur de Boko Haram arrêté avec cinq complices

20/08/2025

Tchad : Avis d'Appel d'Offres n°001 pour acquisition de véhicules pour le Projet PIRECT (CEP-SNE)

20/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter