CAN 2021 : l'arbitre tchadien Issa Yaya retenu

L'arbitre tchadien Issa Yaya fera partie des 64 arbitres sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021 en tant qu'arbitre assistant, selon la liste dévoilée le 14 décembre par la Confédération africaine de football (CAF).



Médaillé d'or et de bronze, Issa Yaya est né en 1979 à N'Djamena. Ancien joueur de football, il s'est ensuite reconverti comme arbitre.



La CAN aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 avec 52 matchs qui se joueront.