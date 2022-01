CAN 2021 : le président Paul Biya reçoit son homologue comorien

Le Cameroun et l’Union des Comores sont deux pays qui aspirent à leur émergence économique. A cet effet, ils se sont engagés à densifier leur coopération, pour relever ensemble les défis de développement.



Cela étant, après avoir assisté, en compagnie de son épouse, à la cérémonie d’ouverture de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football le 9 janvier dernier, le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a reçu en audience au Palais de l’Unité de Yaoundé ce mardi 11 janvier 2022 par le président Paul Biya.



Les entretiens entre les deux dirigeants ont essentiellement porté sur l’organisation parfaite de la « CAN 2021 » et les questions de coopération bilatérale. Au terme d’un entretien d’une trentaine de minutes, le président comorien a adressé ses félicitations au Cameroun, pour la qualité de l’organisation de la cérémonie d’ouverture.



« J’ai d’abord été marqué par l’organisation parfaite de la compétition. Un message très important a été donné aux détracteurs qui ne voulaient pas que la « CAN 2021 » ait lieu au Cameroun. Cette parfaite organisation a été un message très fort. On a démontré de quoi l’Afrique est capable, et surtout le Cameroun, un grand pays qui a beaucoup d’expérience », a –t-il déclaré devant la presse, au sujet de la Can TotalEnergies 2021.



En ce qui concerne les questions bilatérales, le président Azali Assoumani a relevé une convergence de vues avec le président Paul Biya.