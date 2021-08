CAN 2022 : découvrez la composition des groupes à l'issue du tirage au sort

La CAN 2022 se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022.



Voici les groupes de la CAN 2022 :



• Groupe A :



- Cameroun



- Burkina Faso



- Éthiopie



- Cap-Vert



• Groupe B :



- Sénégal



- Zimbabwe



- Guinée



- Malawi



• Groupe C :



- Maroc



- Ghana



- Comores



- Gabon



• Groupe D :



- Nigeria



- Égypte



- Soudan



- Guinée-Bissau



• Groupe E :



- Algérie



- Sierra Leone



- Guinée équatoriale



- Côte d'Ivoire



• Groupe F :



- Tunisie



- Mali



- Mauritanie



- Gambie