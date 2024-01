CAN 2023 – « Impossible n'est pas malien ! » : le Président de la transition du Mali exhorte les Aigles à remporter la compétition

Lors de la cérémonie de remise du drapeau national le jeudi 11 janvier 2024, il a déclaré : "Je ne souhaite pas vous mettre une pression excessive car je sais que vous êtes conscients du défi qui vous attend, celui de ramener la coupe au Mali. Ce défi n'est pas au-dessus de vos capacités professionnelles et il n'est pas au-dessus de vos talents, car impossible n'est pas malien."



Le Président Goïta a également rappelé aux joueurs que le peuple malien comptait sur eux pour ramener la coupe à la maison. "Il s'agira pour vous d'affronter chaque match avec un état d'esprit guerrier en vous disant que vous êtes les plus forts et rien ne peut arrêter votre volonté d'apporter la coupe au Mali", a-t-il ajouté.



"Si vous voulez obtenir quelque chose, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait", a conclu le Président Goïta.



Les Aigles du Mali débuteront la compétition le 16 janvier 2024 contre l'Afrique du Sud.