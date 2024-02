CAN 2023 : La RDC en demi-finale

Après sa victoire vendredi soir, la RDC sera opposée à la Côte d'Ivoire ou au Mali. Plus tôt dans la journée, le Nigéria a également obtenu sa place en demi-finale, et la RDC était déterminée à faire de même. Elle devait battre la Guinée, qui avait été impressionnante tout au long du tournoi et qui était impatiente d'entrer dans l'histoire de son pays.



La RDC avait déjà fait quatre matches nuls dans la compétition (dont une victoire aux tirs au but contre l'Égypte) et était déterminée à faire enfin le travail et à se qualifier pour les demi-finales de cette surprenante CAN 2023. Pourtant, les choses commencent mal pour l'équipe de Sébastien Desabre. Sur la première occasion guinéenne, la RDC a failli encaisser un but, Mbemba étant pris de court.



Le défenseur marseillais commet alors une légère faute dans la surface de réparation et obtient un penalty qui est transformé par Mohamed Bayo (1-0, 20ème minute). Ce but ne fait que renforcer la confiance de la Guinée en ce début de match. Mais Chancel Mbemba a fait preuve d'une grande force mentale et n'a pas cédé à la pression.