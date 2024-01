CAN 2023 : Les Lions Indomptables livrent leur premier match ce lundi sans le capitaine emblématique Vincent Aboubakar

En effet, il a déclaré : « C'est un joueur capital pour nous. Mais c'est plus de peur que de mal. Ce n'est pas aussi grave qu'on le pensait. Il est dans le groupe ». De plus, il reconnaît également la qualité de l'équipe guinéenne en affirmant : « La Guinée est une très belle équipe. Si elle est arrivée là, c'est qu'elle le mérite et a des qualités. On verra ce qu'il y a à faire pour être les meilleurs sur le terrain ».



La veille du match, le Ministre des Sports et de l'Education Physique du Cameroun, Professeur Narcisse Mouelle Kombi s’est rendu dans la tanière des Lions Indomptables afin de transmettre un message d’encouragements et d'exhortation à la victoire au nom du Président Paul Biya.



Cette rencontre suscite une grande mobilisation aussi bien au Cameroun qu'à travers le monde parmi les supporters impatients d'assister aux prouesses des Lions Indomptables sur le terrain ce Lundi 15 Janvier.