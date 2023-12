CAN 2024 : le Chef Suprême des armées de la Guinée remet officiellement le tricolore au Syli national

La symbolique du cadre est d’autant plus significative que la délégation, conduite par le ministre des Sports, Lansana Béa Diallo, et composée notamment des cadres du département, l’effectif du Syli national ainsi que l’encadrement technique, a parcouru environ 108 kilomètres pour rallier le QG des Forces Spéciales.



Après une visite de l’équipe sur le site de l’incendie du dépôt pétrolier de Kaloum dans la journée de ce vendredi 29 décembre 2023, cette immersion nocturne furtive dans le camp des Forces Spéciales leur a permis de comprendre les enjeux et l’invite du Président de la République au don et au sacrifice de soi pour la Patrie.



Dans un langage de vérité emprunt d’esprit de combativité, le Colonel Mamadi Doumbouya a, en substance, appelé l’équipe ainsi que l’encadrement technique au sursaut patriotique, à une grande force de caractère et à un mental d’acier. Aborder la CAN avec un esprit combatif. Gagner ou perdre avec honneur. Tels sont les mots tenus par le Chef suprême des Armées à l’endroit de l’effectif de Kaba Diawara. Le Chef de l’État leur a enfin rappelé tout l’engouement et l’espoir placé en eux par l’ensemble du peuple de Guinée, les motivant à être à la hauteur de cette attente.



À la suite de ce discours à la fois motivant et captivant qui invite le Syli national à se transcender, le Colonel Mamadi Doumbouya a remis le drapeau au vice capitaine de l’équipe Amadou Diawara. L’effectif devrait rejoindre Dubaï ce samedi 30 décembre 2023 pour le dernier stage avant la CAN.