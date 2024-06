CAN 2025 : La CAF dément formellement les informations publiées sur le report de la compétition

Le 5 juin 2024, le média TFT MOROCCO, a annoncé sur ses différentes plateformes « 𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧 ! La CAN 2025 prévue en été, 𝗘𝗦𝗧 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘́ à Janvier 2026 ! ». Cette annonce sur la page Twitter de TFT Morocco a eu plus de 201k des vues et 1k des likes. Il est important de noter que TFT Morroco est désormais le média marocain le plus suivi en Europe, et occupe la position de média digital marocain le plus influent sur les réseaux sociaux, comptant 2 millions d’abonnés et atteignant 235 millions d’impressions par mois.