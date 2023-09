CAN Côte d'Ivoire 2023 : les pots du tirage au sort dévoilés

À trois semaines du tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé les têtes de série pour le tirage au sort.



Le tirage au sort aura lieu à Abidjan le 12 octobre 2023 à 19h00 GMT.



Les 24 équipes ont été réparties dans quatre pots. Cette répartition s’est effectuée selon le classement de la FIFA réédité le 21 septembre dernier.



Dans le pot 1 on retrouve les têtes de série de ce tournoi, la Côte d’Ivoire, le pays hôte de la compétition, ainsi que les nations les mieux classées selon l’indice FIFA : Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, la Tunisie, vainqueur de la CAN 2004, l'Algérie, vainqueur de l’édition de 2019, et l’Égypte septuple champion d’Afrique, un record.



Six équipes composent le pot 2 : les Super Eagles du Nigeria, dont la dernière victoire remonte à 2013 en Afrique du Sud, le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, le Mali, le Burkina Faso, demi-finaliste de l'édition 2021, le Ghana et la République démocratique du Congo.



Le Pot 3 regroupe le Cap-Vert, la Zambie, championne en 2012, l'Afrique du Sud, vainqueur en 1996, la Guinée, la Guinée équatoriale et la Mauritanie.



Le pot 4 contient les équipes les moins bien classées de la compétition. L'Angola, pays hôte en 2010, sera associé à la Guinée-Bissau, à la Namibie, à la Gambie et à la Tanzanie.