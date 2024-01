CAN Côté d’Ivoire : une délégation américaine pour renforcer les liens entre les peuples

Sous la direction du département d’État américain et en collaboration avec le Global Engagement Center (GEC) et le Bureau des affaires éducatives et culturelles (ECA), le Conseil consultatif du président sur l’engagement avec la diaspora africaine aux États-Unis (PAC-ADE) a annoncé qu’une délégation de sportifs et de fonctionnaires américains s’est rendue à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 11 janvier pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024, la plus grande manifestation sportive d’Afrique.



La délégation, qui s’appuie sur la force de la diaspora africaine, présentera les investissements américains en Côte d’Ivoire, et renforcera les liens culturels et économiques entre les communautés africaines, la diaspora africaine mondiale et les États-Unis.



La délégation comprend : Chinenye Ogwumike, membre du PAC-ADE, deux fois membre de l’équipe All- Star de la WNBA et animatrice sur ESPN ; Lisa Leslie, quadruple médaillée d’or olympique et membre du Temple de la renommée du basketball ; Crystal Dunn, star de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis ; Daniel Kimmage, premier coordinateur adjoint, GEC ; Deniece Laurent-Mantey, directrice exécutive, PAC-ADE.



À Abidjan, la délégation s’entretiendra avec des représentants du gouvernement, des partenaires internationaux, la société civile et la jeunesse ivoirienne. Par ailleurs, elle s’appuiera sur le pouvoir unificateur du sport pour renforcer les liens entre les Américains et leurs partenaires africains.



Annoncé par le président Biden et le secrétaire Blinken en septembre 2023, le PAC-ADE offre des conseils précieux pour renforcer les liens culturels, sociaux, politiques et économiques entre les États-Unis et l’Afrique, et promeut également les échanges dans les domaines du commerce, des investissements et de l’éducation entre les États-Unis et l’Afrique.



A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations de football qui s’ouvre ce 13 janvier 2024, les États-Unis souhaitent bonne chance aux 24 équipes en lice.