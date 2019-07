CAN : l'Algérie rejoint le Sénégal en finale

L'équipe algérienne de football s'est qualifiée ce dimanche, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations, en battant l'équipe du Nigeria à la dernière minute du temps additionnel, au cours d'un match riche en surprises et en émotions.



Elle affrontera la semaine prochaine, en finale de la CAN, l'équipe du Sénégal qui a battu la Tunisie 1-0.



Le capitaine de l'équipe algérienne, Riyad Mahrez a inscrit un but décisif grâce à un coup franc tiré à la 94ème minute.



La finale aura lieu vendredi 19 juillet prochain à 21 heures.