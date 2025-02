CDH : "Les autres États se sont montrés solidaires vis-à-vis de la RDC"

Revenant sur cette participation de la RDC, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a indiqué : « nous avons pu obtenir un vote unanime du Conseil des droits de l’homme sur la résolution qui portait notamment sur la condamnation du Rwanda et l’obligation pour lui de retirer ses troupes de la RDC ».



« Les autres États se sont montrés solidaires vis-à-vis de la RDC et ont condamné dans les termes les plus claires les agissements du Rwanda. Ils ont voté à l’unanimité la résolution que nous avons proposée, qui permettra, dans un bref avenir, d’avoir une mission qui viendra établir les faits et enquêter sur tous les crimes commis depuis janvier 2022 ».



Cette délégation gouvernementale a profité de l’occasion pour échanger avec le Chef de l’État sur les conclusions issues du sommet conjoint EAC-SADC, notamment un cessez-le-feu immédiat et un arrêt complet des hostilités.