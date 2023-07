CEDEAO : "Mohamed Bazoum demeure le président légitime et légal du Niger"

La CEDEAO tient à exprimer sa plus ferme opposition et condamnation à l'encontre de ce coup de force qui constitue une violation totale des principes démocratiques qui fondent la gestion du pouvoir politique dans l'espace CEDEAO.



Face à cette situation préoccupante, la CEDEAO exige la libération immédiate du Président Mohamed Bazoum, qui demeure le Président légitime et légal du Niger, reconnu par la CEDEAO.



La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest renouvelle son appel ferme à un retour à l'ordre constitutionnel sans délai et sans condition au Niger. Elle rejette tout changement du pouvoir politique par des moyens anticonstitutionnels et appelle à un respect strict des principes démocratiques qui sous-tendent la stabilité et la paix dans la région.