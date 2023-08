CEDEAO : Tinubu exhorte à la diplomatie pour résoudre la crise au Niger

Abuja - Lors de l’ouverture du deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise au Niger, M. Tinubu a prononcé un discours fort mettant en lumière les défis et les efforts pour trouver une solution à la situation politique critique qui frappe la République du Niger. Le sommet, qui rassemble ce 10 août 2023 des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants de diverses institutions, se tient dans un contexte de préoccupation et d'urgence pour restaurer la stabilité et la paix dans la région.



M. Tinubu a souligné l'engagement indéfectible de la communauté de la CEDEAO à trouver une solution durable à la situation politique au Niger. Cette réunion, la deuxième en moins de dix jours, démontre l'importance accordée à la résolution de cette crise par les pays membres de la CEDEAO.



Le discours a mis en avant l'urgence et la détermination des participants à résoudre la crise politique qui frappe la République du Niger. M. Tinubu a rappelé les engagements pris lors du premier sommet extraordinaire, notamment la condamnation du renversement militaire et de la détention injuste du Président démocratiquement élu du Niger, Mohamed Bazoum. Il a également exprimé la solidarité envers le peuple nigérien dans cette période difficile.



Le discours a également abordé les mesures prises pour tenter de résoudre la crise. M. Tinubu a évoqué les sanctions imposées et les efforts de médiation déployés pour engager la junte militaire dans des discussions pacifiques. Il a souligné les rencontres avec des envoyés spéciaux dans des nations non-membres de la CEDEAO, notamment la Libye et l'Algérie, pour obtenir un soutien à la restauration de la gouvernance constitutionnelle au Niger.



L'importance du dialogue diplomatique a été mise en avant, soulignant que les négociations doivent impliquer toutes les parties concernées, y compris les leaders du coup d'État. M. Tinubu a affirmé que l'engagement envers les principes de démocratie, de bonne gouvernance et de l'État de droit est essentiel pour rétablir la paix, la stabilité et la prospérité en République du Niger.



Le discours s'est conclu par un appel à l'unité et à la solidarité des pays membres de la CEDEAO pour résoudre la crise au Niger. M. Tinubu s'est montré confiant que ce sommet extraordinaire marquera un tournant décisif vers une Afrique de l'Ouest plus forte et plus intégrée. Il a appelé à saisir cette opportunité pour avoir un impact durable sur la vie des Africains et pour construire un avenir de paix, de progrès et de prospérité.