CEDEAO : les conséquences économiques du retrait de trois pays

La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) subira une perte annuelle d'au moins 45 milliards de FCFA, en prélèvements communautaires, suite au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, d'après Aboubakar Nacanabo, le ministre burkinabè de l'Économie et des Finances.



Ces trois pays, qui ont formé l'Alliance des États du Sahel (AES), le 16 septembre 2023, pour la défense mutuelle et la promotion du développement, ont quitté la CEDEAO le 28 janvier 2024. Lors d'une interview avec l'Agence d'information du Burkina (AIB), le ministre Nacanabo, a mentionné que ce départ entraînerait également la perte de synergies importantes pour la CEDEAO, soulignant l'impact de la réduction de ses membres de 15 à 12 pays.



Il a également souligné que la majeure partie des ressources naturelles de la CEDEAO se trouve dans les pays de l'AES. Concernant le Burkina Faso, Nacanabo a indiqué que son retrait de la CEDEAO aurait un impact limité sur son commerce extérieur, en raison du faible volume d'échanges avec les autres pays membres de la CEDEAO et en dehors de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), exception faite du Ghana.



Il a rappelé que l'espace CEDEAO incluait 15 pays, dont 8 dans l'UMOA, et a suggéré que l'application du tarif extérieur commun de l'UMOA, similaire à celui de la CEDEAO, pourrait aider à atténuer les impacts. En 2023, les exportations vers la zone CEDEAO représentaient 14% du total, dont moins de 3% vers des pays extérieurs à l'UMOA comme le Ghana.