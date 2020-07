CEEAC : Idriss Déby a pris part au sommet par visioconférence

Le chef de l'État Idriss Déby a pris part jeudi par visioconférence, à la 17ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC). L'évènement a été présidé par le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba.



La rencontre est axée sur la réforme institutionnelle. Elle doit consacrer l'entrée en vigueur du traité révisé et l'officialisation de la nouvelle commission de la CEEAC.



Parmi les changements attendus, c'est désormais une commission qui va remplacer le secrétariat général de la CEEAC, occupé jusqu'à présent par le tchadien Ahmad Allam-mi.



Les membres de la nouvelle commission devraient être dévoilés dans un communiqué final.



Selon François Louncény Fall, représentant spécial et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), le sommet marque « la manifestation de l’engagement et de la détermination de la sous-région d’Afrique centrale à renforcer son intégration afin de mieux faire face, collectivement, aux défis à la paix, la sécurité et la stabilité dans votre belle et prospère région »



La CEEAC est composée des pays suivants : Cameroun, Gabon, Congo, Rwanda et Guinée Equatoriale et Tchad.