CEEAC : Libreville abrite la 23ème session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement

Les travaux préparatoires de cette session ordinaire, tenus du 20 au 29 juin 2023, dans la capitale gabonaise font place, ce samedi 1er juillet, à la 23ème Session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et du gouvernement de la CEEAC, sur la base des conclusions du dernier sommet, qui a eu lieu à Kinshasa, en février de cette année.



Les questions à l’ordre du jour



Ces assises qui auront pour thème principal : « Relever le défi du financement de la communauté pour accélérer le processus d’intégration de la région Afrique centrale et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle », feront le point sur l’état de mise en œuvre des décisions des 21ème et 22ème sessions ordinaires de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC, notamment sur la problématique du financement du processus de l’intégration en Afrique centrale.



A cette réunion de haut niveau, à laquelle prend part le président Denis Sassou-N’Guesso, il sera, également, question de plancher sur les documents que les experts ont soumis à l’approbation de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement.



Au cours de cette session , les chefs d’Etat et de gouvernement vont également examiner et valider les règlements intérieurs des organes et institutions de la communauté, les protocoles annexés au traité révisé de la CEEAC relatifs au parlement, à la cour de Justice et à la cour des Comptes de la Communauté, ainsi que les textes d’application du règlement financier révisé de la CEEAC, relatifs aux règles budgétaires et comptables et, à la comptabilité générale et au plan des comptes général de la CEEAC;



Sur la situation sécuritaire au sein de la CEEAC



Par la même occasion, les chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC vont faire la revue de la situation politique et sécuritaire de la région au premier semestre 2023. Aussi, ces dirigeants africains vont-ils se prononcer sur l’état de lieu fait par les chefs d’état-major général, les commandants-en-chef et directeurs généraux de police et de gendarmerie des onze états membres de la CEEAC, sur la situation sécuritaire dans la région.



Outre la République du Congo, dix autres pays africains composent la CEEAC, à savoir : le Gabon, l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine (RCA), la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad.