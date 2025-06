CEEAC : la session ministérielle ouverte à Malabo en attendant celle des chefs d'Etat

Après les travaux des experts, les ministres des Affaires Étrangères des pays membres de la CEEAC sont en conclave depuis ce mercredi à Malabo, la capitale de la Guinée Équatoriale.



Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul et ses collègues ont sur la table plusieurs dossiers à analyser et adopter avant de soumettre à l'appréciation des chefs d'Etat et de gouvernement annoncés le 6 mai dans la capitale équato-guinéenne.



Les dossiers importants discutés au cours de cette session sont entre autres : examen du Rapport sur la situation politique et sécuritaire en Afrique Centrale ; renouvellement des membres de la Commission ; examen du projet d'agenda de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement ; examen du projet du Communiqué final du Sommet et adoption du rapport du Conseil des ministres, etc.



Peu avant le huis-clos, le président de la Commission de la CEEAC, l'Angolais, Gilberto Da Piadade Verissimo et le ministre équato-guinéen à la présidence chargé de l'intégration régionale, président du Conseil des Ministres de la CEEAC, Lucas Abaga Nchama ont salué la tenue de cette réunion tout en soulignant les points importants à aborder et les défis à relever.



La 26e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) se tiendra ce 7 juin à Malabo en Guinée Équatoriale sous le thème : « consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale, de la construction d'une communauté des destins en Afrique Centrale ».