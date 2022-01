CEEAC : le COREP en réunion pour préparer le conseil des ministres de la COPAX

À l’ouverture des travaux, le président de la commission de la CEEAC, l’ambassadeur Gilberto Da Piedade a souligné la place qu’occupe le COREP dans l’architecture de la CEEAC. La Commission a besoin de votre soutien sous la forme de plaidoyer, pour la réalisation de notre ambition collective qu’est l’intégration régionale, a-t-il soutenu.



Au nom du ministre congolais des affaires étrangères, président en exercice du conseil des ministres de la CEEAC, l’ambassadeur Rolland Bikoumou a déclaré que la réunion du COREP s’inscrit dans le processus de la fin du mandat confié à la République du Congo, il y a un an, pour conduire l’exercice en 2021. Il a appelé les ambassadeurs à plus de responsabilité parce qu’a-t-il expliqué, ils ont la mission d’examiner des rapports savamment élaborés par des experts du comité inter-état et du comité spécialisé de la COPAX. D’où, la nécessité du sens élevé de consensus et d’altruisme qui sont, selon lui, autant d’atouts précieux et nécessaires pour parvenir à la meilleure option à retenir dans la marche vers l’intégration régionale.



A noter qu’au cours de cette réunion du COREP, présidée pas son président, François Louamba, les participants devraient examiner et adopter les recommandations du comité inter-état des experts ainsi que le rapport des experts attitrés des États membres de la COPAX et le rapport du COREP. Les ambassadeurs de l’Angola, du Rwanda, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, de la RDC, de Sao-tomé et Principes et du Tchad se sont connectés, alors qu’à Brazzaville (Congo) la réunion s'est déroulée à la direction générale des affaires stratégiques et de la coopération militaire (DGASCOM).