CEMAC/Finance islamique : "la demande des produits et instruments financiers conformes à la Sharia augmente"

Le 10 Août 2023, la COBAC a lancé une activité de finance islamique dans la CEMAC avec trois thèmes suivants : « principes de la finance islamique et nouveau cadre réglementaire CEMAC », « Supervision et conformité des activités de finance islamique : regards croisés des autorités de régulation », « État des lieux et défis de la finance islamique dans la CEMAC ». Objectif du séminaire est de parvenir à une compréhension partagée des principes et règles de finance islamique.Pour le présiden...