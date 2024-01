CEMAC : Un émissaire du Président en exercice reçu par le Chef de l’Etat du Tchad

En tant que pays voisins partageant une longue tradition de coopération et de fraternité, le Tchad et la République centrafricaine sont également membres d'une communauté économique régionale importante : la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC). Depuis mars 2023, cette organisation sous-régionale est dirigée par le Président centrafricain en exercice, M. Faustin Archange Touadéra.



Dans ce contexte, il est tout à fait naturel que le Président Touadéra consulte régulièrement ses pairs sur les questions relatives à la vie communautaire. Cette audience avec l'émissaire du Président en exercice permet ainsi au ministre Hervé Ndoba de transmettre un message confidentiel à son homologue tchadien.



Sans révéler le contenu précis du message échangé lors de cette rencontre diplomatique essentielle pour les deux pays au sein de la CEMAC, il est important souligner que les dirigeants des États membres consultent fréquemment leurs homologues dans un souci constant d'accroître leur solidarité face aux défis économiques et financiers actuels.



Le Chef de l'État tchadien est régulièrement consulté et travaille en étroite collaboration avec ses homologues pour renforcer les efforts visant à stimuler le développement économique, promouvoir la stabilité et favoriser l'intégration régionale au sein de la zone CEMAC.



Cette rencontre entre les représentants des deux pays témoigne de l'excellence des relations bilatérales et du désir partagé de renforcer la coopération mutuelle dans un esprit d'unité et de solidarité régionale. Les consultations entre les dirigeants de la CEMAC s'inscrivent ainsi dans une dynamique commune visant à assurer un avenir prospère pour tous les États membres.