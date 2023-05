CEMAC : retour du siège à Bangui avec la prestation de serment du nouveau président de la Commission

Le président de la République centrafricaine, le Pr Faustin Archange Touadera a reçu en audience, le 9 mai 2023, le Pr Daniel Ona Ondo, président sortant de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).



Interrogé par la presse présidentielle au sortir de cette audience, le Pr Daniel Ona Ondo a fait savoir que cette rencontre fait suite à la convocation que le président de la République Faustin Archange Touadera lui a adressée, pour lui présenter les résultats de la dernière conférence des chefs d’Etats de la CEMAC qui s’est tenue à Yaoundé et, qui l’a porté à la présidence de cette institution sous régionale.



Par ailleurs, cette rencontre lui a permis d’informer le président Touadera du transfert du siège de la Commission et de l’école inter-États des Douanes à Bangui.



« Le président de la République a voulu avoir une idée sur la date de la prise de fonction du nouveau président de la Commission. Nous avons été instruits par le chef de l’Etat de faire la passation ici à Bangui. C’est une instruction que j’ai reçue », a-t-il déclaré.



Il a poursuivi que le président Faustin Archange Touadera lui a aussi donné des instructions de faire une note synthétique, afin de relever tous les points qui doivent être appliqués pour le retour de la Commission à Bangui. Le Pr Daniel Ona Ondo a profité de la rencontre pour informer le président de la République de la date de prestation de serment du nouveau président de la Commission, l’Equato-guinéen Baltazar Engonga Edjo, qui est prévue pour le 19 mai 2023.



Le diplomate gabonais n’a pas manqué de remercier le président Faustin Archange Touadera pour le travail qu’ils ont accompli ensemble. Il a exprimé ses regrets de n’avoir pas pu habiter à Bangui, pour mieux connaître le peuple centrafricain.