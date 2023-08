CEMAC : vers la diffusion d’un nouveau dispositif réglementaire de la finance islamique

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale a organisé le 9 août 2023, un séminaire de diffusion du nouveau dispositif réglementaire relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de finance islamique à l'hôtel Radisson Blu de N’Djamena (Tchad).



L'objectif principal de cet événement était de promouvoir la compréhension et la mise en œuvre de la finance islamique au sein de la CEMAC. Fondée sur les principes de la charia, la finance islamique se distingue par des concepts différents de ceux de la finance conventionnelle, tels que l'interdiction de l'intérêt et de la spéculation.



Les règles juridiques qui encadrent les financements et placements en finance islamique diffèrent également de celles des conventions bancaires traditionnelles. Ce séminaire visait à atteindre plusieurs objectifs essentiels. Tout d'abord, il s'agissait de promouvoir une compréhension partagée des principes et des règles de la finance islamique par toutes les parties prenantes.



De plus, il a cherché à discuter de manière consensuelle des opportunités et des enjeux liés au développement de cette activité dans la CEMAC, en particulier en fonction du cadre réglementaire nouvellement adopté. La régulation efficace de la finance islamique est essentielle pour son développement au sein de la CEMAC.



La conformité aux principes et aux règles de cette activité est primordiale pour garantir la confiance du public et des investisseurs. Dans cette optique, le séminaire a également abordé les méthodes de supervision spécifiques à la finance islamique, en mettant l'accent sur les relations entre les instances de régulation.



Un autre volet important du séminaire a été la discussion des expériences et des enseignements tirés par les établissements financiers de la CEMAC qui ont déjà amorcé la commercialisation de produits et services de la finance islamique. L'échange d'expériences, de succès et de défis avec d'autres homologues et régulateurs a été une composante essentielle de cet événement.



Enfin, le séminaire a également encouragé une réflexion sur les moyens optimaux pour favoriser le développement de la finance islamique dans la CEMAC, en prenant en compte les contraintes spécifiques de la région, ainsi que les leçons tirées des expériences d'autres pays dans ce domaine.



Cet événement a été marqué par des discussions enrichissantes et des échanges d'expertise, avec un accent particulier sur les principes de la finance islamique, le nouveau cadre réglementaire de la CEMAC, ainsi que les perspectives et les défis pour le développement de cette activité dans la région.