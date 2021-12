CGLU Afrique : la 26ème session du comité exécutif se tient ce 13 décembre

Le comité exécutif et le Conseil Panafricain de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) se réuniront en sessions ordinaires, par visioconférence, le 13 décembre 2021. La 26ème session du comité exécutif portera essentiellement sur l’adoption du budget et du plan de travail 2022 de CGLU Afrique.



Les membres du comité vont ainsi examiner l’état d’avancement des préparatifs de la 9ème édition du Sommet Africités, prévu du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu au Kenya, dans le cadre duquel aura lieu le 20 mai 2022. A cette occasion, l’assemblée générale élective va élire les membres titulaires et suppléants des instances de gouvernance de CGLU Afrique. Quant au Conseil panafricain, il va se réunir pour se prononcer sur le plan de travail et le budget 2022 de CGLU Afrique, ainsi que sur la préparation du Sommet Africités 9.



L’instance recevra également le point sur la participation des associations des collectivités territoriales d’Afrique au nouveau cycle de coopération de l’Union Européenne (2021-2027). Les deux réunions seront présidées par Mme Christine Mba Ndutume Mihindou, présidente de CGLU Afrique et maire de Libreville. Ce sera en présence de Mohamed Boudra, vice-président CGLU Afrique pour la région Afrique du Nord, Mme Soham El Wardini, vice-présidente CGLU Afrique pour la région Afrique de l’Ouest, Uwimana Innocent, vice-président CGLU Afrique pour la région Afrique de l’Est ; Jeffrey Sibisibi, vice-président CGLU Afrique pour région Afrique Australe, Mme Macoura Dao Coulibaly, présidente du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) et de Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique.



Il faut rappeler que le Comité Exécutif de CGLU Afrique est l’instance chargée de la direction politique de l’organisation. Il comprend 16 membres, 15 membres représentant à égalité chacune des 5 régions du continent, auxquels s’ajoute la présidente du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA-commission genre de CGLU Afrique). Le Conseil Panafricain de CGLU Afrique est l’organe chargé de la supervision annuelle de la conduite de CGLU Afrique entre les réunions de l’Assemblée générale qui ont lieu tous les trois ans dans le cadre des Sommets Africités. Il comprend 45 membres actifs, soit 9 pour chaque sous-région africaine.