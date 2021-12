CGLU Afrique : le Comité exécutif s’est tenu à Rabat

La 26ème session du Comité exécutif de CGLU Afrique et la session annuelle du Conseil panafricain ont été présidées le 13 décembre dernier à Rabit par Mme Christine Mba Ndutume Mihindou, présidente de CGLU Afrique et maire de Libreville.



C’était en présence de Mme Asmaa Rhlalou, maire de Rabat, de Mahmoud Shaarawy, ministre du Développement local d’Egypte, et du général Khaled Abdel, gouverneur du Caire. Le Comité Exécutif a approuvé le rapport d’activités du secrétariat général pour la période de juin à novembre 2021, et a adopté le budget et le plan de travail 2022 de CGLU Afrique.



Le comité exécutif a également constitué un nouveau barème des cotisations des membres. Il a demandé que lesdites cotisations des membres soient considérées comme une dépense obligatoire votée dans les budgets des collectivités territoriales et les associations nationales. Le comité exécutif a également résolu qu’un protocole d’entente soit établi et signé entre chaque association nationale de collectivités territoriales et le secrétariat général de CGLU Afrique pour délimiter clairement les droits et devoirs de chaque partie.



Ces protocoles d’entente doivent avoir été signés avant la tenue de l’assemblée générale de CGLU Afrique le 20 mai 2022 à Kisumu, Kenya. Les membres du comité exécutif et du conseil panafricain ont reçu le rapport des activités mises en œuvre par le secrétariat au cours de l’année 2021.



Au cours des travaux, il a été mis en exergue, entre autres, l’organisation des caucus régionaux d’Afrique centrale et d’Afrique du Nord préparatoires à l’assemblée générale élective du 20 mai 2022 à Kisumu, le renouvellement du partenariat stratégique avec la Commission européenne, la participation réussie de la délégation de CGLU Afrique à la COP 26 à Glasgow marquée par la signature d’un accord de partenariat avec le Global Centre for Adaptation (GCA), les rencontres de travail avec certains ministre africains en charge des forêts et de l’environnement.

Le comité exécutif et le conseil panafricain ont par ailleurs adopté le plan de travail et le budget 2022 CGLU Afrique.