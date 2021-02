CHAN 2021 : La finale oppose le Mali au Maroc

Face aux Lions indomptables du Cameroun en demi-finale du Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN), le Maroc partait grand favori pour cette confrontation entre Lions sur la pelouse de Limbe. En effet, les tenants du titre ont réalisé un parcours quasi sans faute durant la phase de poules en décrochant deux victoires et un nul. En quarts de finale, les Lions de l'Atlas ont surclassé la Zambie 3 buts à 1. Ce qui n’a pas été le cas pour le pays organisateur. Le Cameroun a réussi à tracer sa route dans la compétition malgré un jeu pas très convainquant en phase de poule : une seule victoire et deux nuls et une qualification décrochée à l'arrachée en quarts de finale, avec un succès de 2-1 sur la RDC.



Hier en demi-finale, un arrêt mal maitrisé du gardien des buts du Cameroun, suite à coup franc, va permettre au Maroc d’ouvrir le score à la 28ème minute. Un deuxième but sera obtenu à la 39ème minutes. 2-0 la mi-temps, en faveur des Lions de l’Atlas, ces derniers vont finalement marquer deux autres buts pour barrer la route de la finale aux Lions indomptables du Cameroun, battus par 4 buts à 0. Une douche froide que le public camerounais du mal à oublier.



Dans l’autre demi-finale très ouverte, disputée au stade de Japoma à Douala, le Mali est venu à bout de la Guinée par 5 tirs au buts contre 4, après prolongations. En quarts de finale, c’est de la même manière que le Mali avait éliminé le Congo aux tirs au but (0-0, 5-4) alors que la Guinée battait le Rwanda par 1 but à 0.



La finale du CHAN 2021 entre le Mali et le Maroc se déroulera le dimanche 7 février 2021 à 20 heures, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Pour sa part, le Cameroun va tenter de sauver l’honneur en arrachant la troisième place face à la Guinée pour une confrontation prévue au stade de Bepanda à Douala. Comme en 1972, lors de la 8ème Coupe des Nations de football, le Cameroun est élimé en demi-finale d’une compétition qu’il organise.