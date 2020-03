CNN Marketplace Africa s'entretient avec Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur d'APO Group

Le fondateur et Président d'APO Group (www.apo-opa.com), Nicolas Pompigne-Mognard, sera l'invité de CNN Marketplace Africa (https://cnn.it/38oNYr2) le vendredi 6 mars 2020. L'interview sera diffusée vendredi à 17h45; Samedi à 17h15 et minuit; Dimanche à 4h00 et 8h15; et lundi à 3h00 et 18h45 (Toutes les heures indiquées sont en heure de Paris).

Diffusé dans la rubrique The Profit Point, un volet habituel de l'émission Marketplace Africa, l’entretien a été réalisé par Eleni Giokos, correspondante Business Africa de CNN à Johannesburg, en Afrique du Sud.

CNN compte parmi les plus grandes chaînes d'information au monde, jouissant d'une audience et d'une renommée internationales pour ses reportages éclairés et influents. Le programme Marketplace Africa est une série hebdomadaire consacrée aux entreprises, industries et personnalités, qui dévoile les tendances macroéconomiques influençant la région.

Le programme brosse régulièrement le portrait des plus grands chefs d’entreprises du continent. Parmi les personnes interviewées récemment par The Profit Point, citons Tony Elumelu, fondateur de la Fondation Tony Elumelu, Jim Ovia, fondateur et Président de Zenith Bank, Wendy Lucas-Bull, Présidente du groupe Absa Group Limited (anciennement Barclays Africa Group Limited), Hans-Paul Bürkner, Président de Boston Consulting Group (BCG) et le Président de Nestlé pour l’Afrique de l’Est et Australe, Bruno Olierhoek.

C'est la première fois que CNN Marketplace Africa se consacre à l'industrie de la communication en Afrique, et la position d'APO Group, au croisement du journalisme et du monde des affaires, offre à Nicolas Pompigne-Mognard une excellente visibilité sur le paysage médiatique africain et sur les stratégies de communication des entreprises à travers le continent.

L'interview débute par une présentation d'APO Group en tant que première solution de distribution de communiqués de presse en Afrique, et suit son ascension au rang de principal cabinet panafricain de conseil en communication et de conseil aux entreprises. M. Pompigne-Mognard nous explique comment l'expertise, le réseau de partenaires internationaux et l'expérience sectorielle d’APO Group contribuent à accroître la visibilité de l'Afrique à l'échelle internationale.

« C'est un privilège de participer à un programme d'information aussi prestigieux et respecté, » a déclaré Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et Président d'APO Group. « Une plateforme comme celle-ci nous offre une formidable opportunité d’alimenter des discussions importantes sur la situation de l'industrie des médias en Afrique. Le public international de CNN peut avoir un impact considérable - et notre objectif est toujours de mettre l'Afrique sur le devant de la scène internationale. »

Contact presse :

marie@apo-opa.org

A propos d'APO Group :

Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est le principal cabinet panafricain de conseil en communication et de conseil aux entreprises. Nous aidons les organisations privées et publiques à gérer leur réputation et à renforcer leur image de marque dans leurs pays cibles d’Afrique. En tant que partenaire de confiance, notre rôle est de tirer parti du pouvoir des médias et de construire des stratégies sur mesure qui permettent aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique et dans le monde. La confiance et la reconnaissance accordées à APO Group par des sociétés mondiales et multinationales, des gouvernements et des ONG nous encouragent à améliorer sans cesse notre proposition de valeur en Afrique pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Parmi nos clients prestigieux, citons : Facebook, Dangote Group, Nestlé, GE, WorldRemit, Uber, Microsoft, Nokia, NBA, Canon, PwC, DHL, Marriott Group, Ecobank, Philips, Siemens, Standard Chartered, HP, Hilton, Ernst & Young, Orange, Gouvernement de Dubaï.

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et à Hong Kong

Pour plus d’informations, visiter notre site internet : https://www.APO-opa.com

Source : https://apo-african-press-organization.africa-news...