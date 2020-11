COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT: Visite conjointe de hauts responsables des Nations unies, de l’Union africaine et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) en République centrafricaine du 27 au 30 Octobre 2020

Le Secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, l’Ambassadeur Smaïl Chergui et le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), l’Ambassadeur Gilberto Da Piedade Veríssimo ont effectué une visite conjointe en République centrafricaine (RCA) du 27 au 30 octobre 2020. Cette visite fait partie des initiatives concertées et permanentes entre les organisations partenaires en appui au processus politique et de paix en RCA.

