CONGO-COVID 19 : les populations remercient la Fondation Ghislain Arsitide Okemba Dzonga pour son soutien.

Ce geste de générosité de la Fondation Ghislain Aristide Dzonga est composé des produits alimentaires et des kits permettant l’observation des mesures barrières dans la cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus.



A l’écoute des sollicitations des personnes en difficultés de la Cuvette, la Fondation Ghislain Aristide Dzonga a apporté cette réponse, en guise de soulagement. « Notre département compte plusieurs cas de vulnérabilité et des cas sociaux qui ont besoin de notre assistance et de l’apport de toute personne physique et morale. » l’a si bien signifié le préfet de la Cuvette, Jean Christophe Tchicaya.



L’altruisme et la philanthropie dont a usé la Fondation Ghislain Aristide Okemba Dzonga ont été bien perçus par les bénéficiaires. « Aujourd’hui nous sommes heureux de recevoir les dons des vivres et non vivres de la Fondation GAOD pour nous permettre de soutenir nos parents de plus en plus en difficulté. », pouvait soutenir Jean Christophe Tchicaya avant de rassurer la fondation bienfaitrice de l’utilisation à bon escient qui sera fait de ce don « nous rassurons que ces différents dons de vivres et non vivres arriveront à qui de droit comme nous l’avions toujours fait en mettant à contribution toutes les compétences techniques chargées d’identifier et d’acheminer ces vivres aux vulnérables qui sont ici et dans le district d’Owando, en particulier. »



« Merci est le maitre mot » a poursuivi le préfet de la Cuvette, avant d’exprimer sa reconnaissance et celle de ses administrés à la Fondation : « Traduisez à l’initiateur de la « Fondation Ghislain Aristide Okemba Dzonga » nos sentiments de profonde reconnaissance et nos remerciements les plus sincères pour ces dons mis à notre disposition à l’effet de soutenir la chaîne de solidarité instituée par le président de la République et le Gouvernement. »



En somme, ce soutien est une expression de solidarité de la Fondation Ghislain Okemba Dzonga envers les personnes en difficultés, du fait de la crise sanitaire, née de la pandémie du Coronavirus. D’où, pour le préfet Jean Christophe Tchicaya « C’est un apport important et nous partageons avec vous qui êtes venus de loin de Brazzaville, cet élan du cœur, de solidarité et de générosité. »