COP 28 : la BAD lance des rapports sur le financement des changements climatiques et de la croissance verte en Afrique

En amont de la 28ème Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 28), le Groupe de la Banque africaine de développement a lancé des rapports économiques pays par pays pour guider les décideurs africains dans leurs discussions lors de cet événement planétaire.



Les Rapports thématiques par pays pour 2023 (« Country Focus Reports » - CFR) fournissent des analyses et recommandations politiques pour renforcer la participation active des pays africains à la COP 28, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre prochains à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le thème central de ces Rapports est le suivant : « Mobiliser le financement du secteur privé pour le climat et la croissance verte en Afrique ».



Les CFR favorisent le dialogue politique sur les performances et perspectives macroéconomiques et fournissent des informations sur la mobilisation des financements du secteur privé et du capital naturel pour stimuler les politiques du continent en matière de résilience climatique et de croissance verte.



Selon Kevin Urama, économiste en chef et vice-président du Groupe de la Banque chargé de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances, les CFR 2023 contribueront à susciter des « politiques saines, pratiques et applicables », pour renforcer le financement du secteur privé pour les changements climatiques et la croissance verte.



Les rapports thématiques par pays comprennent plusieurs politiques à court, moyen et long terme visant à accélérer la croissance économique des pays africains et à renforcer leur résilience aux chocs. Ils fournissent aux gouvernements et aux investisseurs potentiels des données actualisées et précises pour éclairer leurs décisions en matière de politique et d’investissement.



Les changements climatiques étant identifiés comme l’une des menaces existentielles les plus pressantes pour la croissance inclusive et le développement durable de l’Afrique, les CFR 2023 explorent les possibilités de tirer parti des ressources du secteur privé et du capital naturel pour combler le déficit de financement climatique. Ceci, à son tour, soutiendra la transition vers une croissance verte inclusive, forte et durable.



Selon le directeur par intérim du département de l’économie nationale du Groupe de la Banque africaine de développement, Ferdinand Bakoup, les rapports thématiques par pays s’appuient sur les perspectives économiques en Afrique 2023, lancées en mai dernier, et sur les perspectives économiques régionales publiées en juillet.



À travers ces rapports continentaux, régionaux et nationaux, la Banque africaine de développement cherche à réduire les déséquilibres d’information résultant de la généralisation sur les pays d’un continent très diversifié.



Le rapport Perspectives économiques en Afrique 2023 souligne la manière dont les gouvernements peuvent renforcer leurs performances et leurs perspectives macroéconomiques et catalyser le financement du secteur privé et du capital naturel pour soutenir l’action climatique et les initiatives de croissance verte dans le pays.



Il s’agit notamment des obligations vertes, des échanges de dette contre financement climatique, des banques vertes, du financement mixte, des marchés du carbone et de plusieurs autres instruments de financement innovants.