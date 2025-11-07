









AFRIQUE COP 30 à Belem au Brésil : Denis Sassou N'Guesso plaide pour le financement des actions contre le dérèglement climatique

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 7 Novembre 2025



Le président congolais a pris la parole à la COP30, le 06 novembre, lors de le l’ouverture du segment de haut niveau de la conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques. A cette occasion, Denis Sassou-N’Guesso a dressé un constat amer entre les ambitions proclamées et la grande insuffisance des efforts réalisés dix ans après l’accord de Paris, avant d’exhorter les nations nanties à accompagner financièrement les pays en développement dans leurs actions contre le dérèglement climatique.

Au cours de son intervention, le président congolais, Denis Sassou N’Guesso a souligné que les efforts considérables doivent être fournis pour surmonter le défi climatique: « Plus que jamais, de Bakou en 2024 à Belém, ici, aujourd’hui en 2025, la responsabilité dans l’équité au service de la survie de l’humanité nous interpelle tous. Sous l’emprise des incertitudes inhérentes au retard apporté pour réduire le réchauffement climatique, aux promesses des financements non tenues et toujours attendues par les pays vulnérables en appui à leur lutte contre les changements climatiques et en lien avec la transition énergétique », a souligné le chef de l’Etat congolais.



« Aujourd’hui, 10 ans après les accords de Paris de 2015 », a fait observer Denis Sassou-N’Guesso, « force est de relever le fossé béant entre les ambitions proclamées et la grande insuffisance des efforts réalisés, si non la quasi impuissance du monde entier face au dérèglement climatique ».



En République du Congo a affirmé, le chef de l’Etat, « une dynamique globale de lutte contre les changements climatiques est enclenchée » depuis plus de quatre décennies. Cette dynamique se caractérise par plusieurs actions, à l’instar de l’initiative impulsée par le Congo et ayant abouti à la proclamation par l’assemblée générale de l’ONU, de la décennie 2027-2036, des Nations Unies, pour le boisement et le reboisement. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une gestion durable des forêts. Une initiative portée par le Congo, a précisé Denis Sassou N’Guesso.



Face à la crise de la déforestation tropicale, le président de la République a salué l’initiative du Brésil de créer le fonds pour la préservation des forêts tropicales qui, a-t-il ajouté, « rejoint celle de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) qui, avec son instrument financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, est d’autant plus louable qu’elle se met également au service des peuples autochtones et des communautés locales, qui sont les premiers gardiens des écosystèmes les plus riches en biodiversité du monde ».



Denis Sassou-N’Guesso a, également, exprimé le vœu que la COP30 endosse les conclusions du premier congrès mondial des peuples autochtones, des trois bassins forestiers tropicaux mondiaux : l’Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mékong, contenues dans un document appelé « Déclaration de Brazzaville ».



Selon lui, une mise en œuvre en synergie de toutes ces initiatives, ne pourra avoir que d’heureux effets pour le bien de l’humanité. Réaffirmant solennellement l’engagement de son pays en faveur d’une gouvernance forestière fondée sur les principes de durabilité, de souveraineté écologique et de solidarité intergénérationnelle, Denis Sassou-N’Guesso a exhorté les pays développés à accorder une attention particulière aux pays en développement dans le cadre du financement de l’action climatique.





