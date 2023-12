COP28- L'Afrique à la quête des financements pour lutter contre le réchauffement climatique

La rencontre des leaders de la planète aux Émirats arabes unis va tenter d'apporter des solutions à l'une des préoccupations majeures des États, notamment les pays d'Afrique, principales victimes du changement climatique. Malgré les promesses des pays du Nord et des institutions internationales relatives au financement des programmes de lutte contre le réchauffement climatique, la mesure traine le pas. La Banque mondiale évalue à 28 000 milliards de dollars le montant nécessaire pour lutter efficacement contre ce phénomène en Afrique sur une période allant à 2030. Or le continent bénéficie de 3% du financement à l'échelle internationale. Un chiffre insignifiant au regard des exigences. Pourtant l'Afrique enregistre en-dessous de 4% de la pollution mondiale. Les multinationales étrangères- exploratrices des ressources minières et forestières à l'origine du réchauffement climatique, minimisent dans leurs activités les réglementations en vigueur sur la protection de l'environnement.



Solidaires dans leurs doléances, les leaders africains présents à Dubaï vont défendre la ''Déclaration de Nairobi " pour espérer parvenir à une fin commune. "Dans la perspective de la COP28, il nous faut par conséquent poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources dédiées aux financements verts. C'est la clé de voute du combat contre le réchauffement climatique". La déclaration du président sénégalais Macky Sall lors du sommet africain sur le climat qui s'est tenu du 4 au 8 septembre de l'année en cours au Kenya, traduit l'engagement des africains à développer les énergies renouvelables moins nocives pour l'Homme et son milieu naturel.