COP29 : faire progresser l'action climatique mondiale à Bakou (Azerbaïdjan)

12 Novembre 2024



La Conférence des Parties (COP) constitue le premier sommet annuel mondial sur l’action climatique, réunissant des gouvernements, des scientifiques, des ONG et d’autres parties prenantes essentielles pour relever les défis croissants posés par le changement climatique.

Depuis la première COP en 1995, ces événements ont constitué un forum mondial pour débattre et mettre en œuvre des politiques visant à réduire le réchauffement climatique. Bakou, en Azerbaïdjan, accueillera cette année la COP29 du 11 au 22 novembre 2024. Les enjeux sont plus élevés que jamais, alors que les dirigeants, experts, militants et organisations du monde se réunissent pour débattre des méthodes permettant de remettre l'humanité sur les rails pour atteindre l'objectif essentiel de maintenir l'humanité sur les rails, le réchauffement à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.



Le contexte urgent entourant la COP29

La COP29 se déroule sur fond d’une étude alarmante de l’ONU sur le climat, qui confirme que l’augmentation de la température mondiale approche le seuil de 1,5°C. Sans une action rapide, les températures devraient augmenter de 2,6 à 3,1°C au cours de ce siècle, entraînant davantage d’événements météorologiques extrêmes, une perte de biodiversité et des bouleversements socio-économiques.



Les inondations record en Espagne, les violentes tempêtes en Floride et les incendies de forêt en Amérique du Sud, ne sont que quelques exemples de la façon dont les événements météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses dans le monde. Alors que le coût de l'inactivité devient de plus en plus évident, le financement d'alternatives propres aux combustibles fossiles, à l'origine du changement climatique, sera une priorité absolue lors de la conférence des Nations Unies sur le climat de cette année, la COP29.



Les Nations Unies ont réitéré leurs appels urgents à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, citant le groupe des économies industrialisées du G20 et les principaux émetteurs comme un contributeur majeur. Cela donne un ton crucial aux négociations à Bakou, où l’objectif principal est de stimuler des mesures concrètes et coordonnées de toutes les parties.



Logistique et lieu de la COP29 : Stade de Bakou

La COP29 aura lieu au stade de Bakou, un lieu central de la capitale azerbaïdjanaise. Le 10 novembre, plus de 500 délégués de divers pays ont assisté à une séance d'information logistique préliminaire dirigée par les principaux responsables, Shahla Abbakirova du Conseil de coordination de la COP29, Wasim Mir, directeur des affaires de conférence à la CCNUCC, et Grace Ann Smith, chef adjointe du protocole et département des Relations extérieures.



Au cours de ce briefing, ils ont discuté des détails opérationnels de la conférence, tels que l'accueil VIP, le transport, l'hébergement et les précautions de sécurité pour les participants de haut niveau. Abbakirova a également souligné les projets du Sommet des dirigeants mondiaux sur le climat, prévu dans les premiers jours de la COP29, soulignant la nécessité d'arrangements idéaux pour promouvoir des discussions significatives entre les chefs d'État.



Zones de la COP29 : La Zone Bleue et la Zone Verte

Le lieu de la COP29 sera divisé en deux zones principales : la Zone Bleue et la Zone Verte. Chacun remplit une fonction unique dans le cadre de la conférence.



Dans la Zone Bleue, les réseaux informels prospéreront. Chaque pays possède son propre « pavillon », fréquemment utilisé pour exposer des projets nationaux sur le climat et faciliter le réseautage et le partage des connaissances. Pour la COP28 à Dubaï, ces pavillons ont été aménagés comme des salles au rez-de-chaussée des bâtiments du site de l'Expo 2020, un format qui devrait être repris à Bakou pour la COP29.



Les pavillons sont plus que de simples expositions ; ils organisent également des événements parallèles, généralement des panels avec trois ou quatre intervenants, qui promeuvent les efforts nationaux, les opportunités d'investissement potentielles et les projets de collaboration. Aux côtés des délégués nationaux, des experts d'autres pays sont fréquemment invités, ce qui enrichit les discussions avec des perspectives variées et encourage le partage mondial des connaissances.



Outre les pavillons nationaux, d'autres organisations, comme l'Organisation internationale de normalisation (ISO), disposent de locaux spécialisés. Avec plus de 100 activités se déroulant simultanément, les invités sont continuellement entourés de conférences, de présentations et de panels.



Bien que cette variété offre plusieurs possibilités de participation, l'absence d'un programme centralisé signifie que la recherche d'événements spécifiques nécessite une combinaison de hasard et de bouche à oreille. Se promener dans un pavillon peut donner lieu à un débat informatif, mais la structure fluide signifie souvent que la moitié de la foule est au courant. Trop d’événements peuvent brouiller les faits, mais chaque débat, à lui seul, fournit des informations vitales.



La Zone Bleue accueille également des ONG, souvent installées dans de petites structures temporaires semblables à des cabanes de plage. Ces espaces accueillent trois ou quatre organisations à la fois, généralement composées de jeunes défenseurs passionnés désireux de dialoguer avec les visiteurs. Cependant, ces employés sont également désireux d'explorer d'autres parties de la Zone Bleue, de sorte que les visiteurs peuvent parfois trouver ces stands sans surveillance.



La Zone Verte : Cet espace est dédié au public, aux ONG, aux universitaires, aux représentants du secteur privé, aux jeunes et à d'autres membres de la société civile. Gérée par la présidence de la COP29, la Zone Verte promeut l'inclusivité, en facilitant les discussions, les panels et les expositions présentant les innovations et les solutions potentielles pour lutter contre le changement climatique. Cette configuration souligne la collaboration essentielle entre les gouvernements et les acteurs locaux pour faire face à la crise climatique.



Une caractéristique notable de la Zone Verte est l'Extrême Hangout, un espace de dialogues, d'ateliers et de démonstrations dirigés par des jeunes axés sur les défis climatiques régionaux. Se déroulant tout au long de la COP29, l'Extrême Hangout abordera des thèmes tels que la biodiversité, les énergies renouvelables, la conservation des océans et l'innovation durable, dans le but d'inspirer la prochaine génération de leaders climatiques.



Le rôle et la vision de l’Azerbaïdjan pour la COP29

Pour l'Azerbaïdjan, accueillir la COP29 est un grand honneur et une reconnaissance des efforts du pays en faveur de l'énergie verte et de la durabilité. Le président Ilham Aliyev a exprimé sa satisfaction d'accueillir cet événement mondial, soulignant l'engagement de l'Azerbaïdjan à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à promouvoir sa stratégie en matière d'énergies renouvelables.

La contribution déterminée au niveau national de l'Azerbaïdjan reflète des ambitions agressives, notamment une réduction de 40 % des émissions d'ici 2050, et une augmentation de 30 % de la capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030. L'Azerbaïdjan a l'intention d'être un leader régional en matière d'énergie verte, donnant l'exemple aux autres pays avec son engagement en faveur du développement durable.



Objectifs et priorités de la COP29

L’agenda de la COP29, dirigée par la présidence azerbaïdjanaise, est structuré autour de deux piliers principaux : renforcer l’ambition et permettre l’action. Ces piliers guident les objectifs de la conférence visant à obtenir des engagements nationaux ambitieux, et à faciliter le soutien financier et technique nécessaire pour atteindre ces objectifs.



Renforcer l'ambition : la COP29 se concentrera fondamentalement sur l'encouragement des nations à s'engager sur des objectifs climatiques ambitieux qui s'alignent sur la trajectoire de 1,5°C. La transparence et la responsabilité sont essentielles à ce pilier, car les parties doivent garantir des plans et des promesses crédibles et réalisables.



Favoriser l’action : le soutien financier est essentiel pour transformer des objectifs ambitieux en réalité. La présidence de la COP29 vise à susciter un engagement collectif pour mobiliser des fonds pour réduire les émissions, promouvoir la résilience climatique et remédier aux pertes et aux dommages dans les régions vulnérables. Cette orientation reconnaît qu’une action climatique significative nécessite à la fois la volonté d’agir et les ressources nécessaires pour la soutenir.



Établir des partenariats pour des solutions climatiques La COP29 reçoit le soutien d’un ensemble de partenaires internationaux engagés à faire progresser les pratiques durables et l’action climatique. Parmi les partenaires clés figurent :

● Pasha Holding (partenaire d'impact)

● SOCAR Green (Partenaire Transition Energétique)

● Azersun Holding (partenaire de croissance durable)

● ACWA Power (partenaire énergie et eau)

● Neqsol Holding (partenaire synergie)

● Groupe Rhenus (Partenaire Logistique)

● Silk Way West Airlines (partenaire mondial du fret aérien)

● Azercell (Partenaire Télécommunications)



Sécuriser l'accès à la COP29 : billets d'entrée

Les billets électroniques sont nécessaires pour faciliter l'accès à la Zone Verte et sont disponibles gratuitement sur iTicket.az. Ce système de billetterie numérique vise à gérer efficacement les flux de visiteurs, tout en conservant un environnement sécurisé et organisé. L'accès gratuit permet à un large éventail de participants, du grand public aux acteurs spécialisés, de vivre les événements de la COP29 et d'engager des dialogues sur les solutions climatiques.



Quel est l’enjeu ?

Alors que la COP29 s’ouvre, le monde se trouve à un tournant critique dans la lutte contre le changement climatique. L’objectif de 1,5°C, établi dans l’Accord de Paris, représente plus qu’un simple chiffre ; c’est un seuil au-delà duquel les risques d’impacts climatiques extrêmes se multiplient. Atteindre cet objectif nécessite des réductions immédiates et significatives des émissions de la part des plus grands émetteurs, principalement des économies développées, afin d’atténuer les conséquences futures.



L’appel à l’action n’a jamais été aussi clair, et la COP29 représente une opportunité cruciale pour les dirigeants mondiaux de transformer leurs engagements en actions concrètes. Les discussions, accords et partenariats forgés à Bakou, pourraient marquer un tournant dans l’effort mondial visant à éviter les pires impacts du changement climatique et à construire un avenir plus durable et plus résilient.









