COVID-19 : ​Le Maroc assure la prise en charge de 78 étudiants tchadiens

L'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, a été reçu hier, mercredi, en audience, au Palais présidentiel par le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet. La rencontre a essentiellement porté sur la prise en charge des étudiants tchadiens au Maroc.



Le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet a exprimé toute la reconnaissance du président Idriss Deby aux autorités marocaines pour avoir assuré la prise en charge de 78 étudiants tchadiens se trouvant dans les différentes cités universitaires marocaines.



L'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), en collaboration avec d’autres structures de formation, a pris des mesures appropriées pour assurer le suivi sanitaire des étudiants tchadiens résidant dans les cités universitaires.



Les 78 étudiants tchadiens bénéficient entre autres du maintien dans leur hébergement, dans les cités universitaires et internats, et la mise à disposition de moyens de sensibilisation sur la pandémie à travers des diffusions et des affichages dans les locaux de la cité universitaire.



Les étudiants tchadiens bénéficient également de la mise en place, dans les entrées et sorties des cités et au niveau des services sanitaires, de moyens d’hygiène nécessaires et de la décontamination régulière des lieux.



A l'issue de l’entretien, l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, a déclaré que les étudiants tchadiens au Maroc sont totalement pris en charge dans les cités universitaires par le Gouvernement marocain.



« Jusqu'à ce jour, ils ne rencontrent aucune difficulté majeure », a-t-il assuré.



Le ressortissant marocain atteint du coronavirus se porte bien



L'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja et le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet ont évoqué le cas du ressortissant marocain, premier cas de COVID-19 détecté au Tchad le 19 mars dernier.



Selon l’ambassadeur du Maroc, il se porte déjà assez bien grâce à la prise en charge médicale.



Le marocain âgé de 38 ans, résidant au Tchad depuis 2018, a saisi l’ambassade du Maroc au Tchad lorsqu'il a senti le premier symptôme de coronavirus. Après la saisie de l’ambassade du Maroc par le ressortissant marocain pour éviter de propager le virus à son entourage, il a été immédiatement pris en charge par les autorités tchadiennes pour sa mise en quarantaine, selon une source diplomatique.



Ce comportement du ressortissant marocain mérite d’être salué et suivi par les tchadiens qui devront à leur tour prendre des mesures préventives pour éviter la propagation de cette pandémie.



L’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja a salué les mesures préventives importantes prises par les autorités tchadiennes pour éviter la propagation de ce virus.



L'entretien a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, du directeur de cabinet civil à la Présidence et du conseiller diplomatique du chef de l'Etat.