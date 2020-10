COVID-19 : La France annonce un reconfinement national face à l’explosion des cas

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi un reconfinement national pour faire face à une très forte hausse des cas de coronavirus.



S'exprimant dans un discours télévisé, il a évoqué un confinement adapté avec des écoles qui resteront ouvertes et la poursuite du travail. La population devra obligatoirement se déplacer avec une attestation à titre de justificatif et éviter les rassemblements. Pour l'enseignement supérieur, les cours se feront en ligne.



Emmanuel Macron a estimé que son pays risque de connaitre "au moins 400.000 morts supplémentaires" d'ici les prochains mois, si rien n'est fait.



"Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. À la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouve aujourd'hui au seuil d'alerte", selon le chef de l'État français.



La France a notifié ce mercredi 36.437 cas de Covid-19 enregistrés en 24 heures.