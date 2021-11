AFRIQUE COVID-19 : la République du Congo reçoit 168.000 doses supplémentaires de vaccin Johnson & Johnson

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 16 Novembre 2021

C’est un don du gouvernement américain au gouvernement congolais, réceptionné, ce lundi 15 novembre 2021, à Brazzaville, des mains de Daniel Travis, chargé d’affaires de l’ambassade des USA au Congo par le Docteur Alexis Mourou-Mouyoka, directeur du programme élargi de vaccination.

Des véhicules frigorifiques immobilisés dans la cour du programme national de vaccination contiennent des doses supplémentaires de vaccin Johnson & Johnson, mises à la disposition du Congo par les Etats Unis d’Amérique. Le geste symbolique de remise de ce don, qui vient renforcer la dynamique du Congo pour poursuivre la vaccination de masse, pour atteindre l’immunité collective a été posé par le chargé d’affaires de l’ambassade au Congo du pays donateur.



Le chargé d’affaires de l’ambassade des USA au Congo, soutenant que le gouvernement congolais est des gouvernements les plus proactifs depuis le début de la pandémie, a qualifié de fakenews toutes les allégations proférées et divulgués ça et là sur l’action de vaccin Johnson & Johnson.



Pour lui, la « campagne actuelle de vaccination que mène le gouvernement (congolais) est une opportunité pour nous tous de se protéger de la forme la plus agressive du virus, le variant Delta, qui circule et cause de sérieux dommages sanitaires en République du Congo »



Dans un communiqué publié par les services de communication de l’ambassade des USA au Congo, rapportant les propos de Daniel Travis, il est fait mention que chaque humain a le devoir de tenir le COVID-19 à l’écart, en se gardant à l’esprit les dangers qu’il pose à la sécurité de l’homme, des familles et des communautés.



Alisandre Ross, conseillère à la presse et aux affaires culturelles à l’ambassade des USA au Congo, au micro de presse, a lancé une invitation en direction des congolais à se faire vacciner, afin de permettre au pays de lutter contre cet ennemi invisible, qu’est le coronavirus.



Les vaccins distribués par le gouvernement américain sont sûrs et approuvés par l’organisation mondiale de la Santé (OMS). Et à Daniel Travis de conclure « Nous encourageons tous les congolais à se faire vacciner pour qu’ensemble nous puissions vaincre cette maladie. »



Le directeur du programme élargi de vaccination, le Docteur Alexis Mourou-Mouyoka, réceptionnant ce don, tout en exprimant les remerciements du gouvernement congolais pour ce don, s’est félicité de e partenariat avec les USA. Il a, par ailleurs à la responsabilité et à la conscience des congolais pour une vaccination de masse et l’atteinte de l’immunité collective.



Il sied de noter que l’ambassadeur des USA au Congo, la délégation de l’Union Africaine, l’UNICEF et l’Organisation Mondiale de la Santé en République ont conjugué les efforts pour l’arrivée de 168.000 doses supplémentaires de vaccin COVID-19, Johnson &Johnson en République du Congo.



Il faut noter qu’outre le don des 470.400 doses du vaccin Johnson & Johnson fait par les USA à la République du Congo, il y a lieu de citer également le don des réactifs au laboratoire de santé publique de Brazzaville, pour réaliser les premiers dépistages de la COVID-19 et tracer les personnes contacts. La représentation diplomatique des Etats Unis d’Amérique a aidé, aussi, les personnes rendues vulnérables par les mesures prises pour lutter contre la pandémie à COVID-19 à avoir accès aux produits alimentaires de base, à travers un programme piloté par le PAM-Congo et financé par le gouvernement américain.



Le 27 août dernier les Etats Unis ont initialement un don de 302.400 doses supplémentaires du vaccin Johnson & Johnson au Congo. Ce qui porte le nombre total de doses du vaccin Johnson &Johnson offerts par les USA au Congo via l’initiative COVAX à 470.000.









Dans la même rubrique : < > Togo : des experts outillés sur la transition énergétique et le développement durable des villes Le Tchad condamne fermement l’attaque terroriste au Burkina Faso Afrique : l'USAID entend appuyer la résilience climatique du continent