COVID-19 : le Cameroun annonce 51 nouveaux cas positifs

Le ministre de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachie, annonce ce mardi matin qu'après analyse cette nuit des échantillons de 94 voyageurs en quarantaine dans les hôtels à Yaoundé, 51 cas positifs sont détectés, 19 douteux à reprendre et 24 négatifs.



Le Cameroun compte à ce jour 193 cas.



"Protégez-vous, protégez-nous, en restant chez vous, le plus longtemps possible", préconise le ministre.