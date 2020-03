COVID-19 : le Cameroun compte 142 cas

Le ministre de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachie, a annoncé lundi qu'un total de 142 cas sont confirmés au Cameroun à ce jour. Des chiffres rehaussés par la détection de trois nouveaux cas positifs au COVID-19.



Selon le ministre, une dizaine de malades sont guéris.



A ce jour, deux personnes sont mortes du COVID-19 au Cameroun, précise le Centre africain de contrôle et de prévention.



"Pour vous protéger et protéger les autres, soyons responsables. Respectons les règles d'hygiène et ne sortons que si c'est vraiment nécessaire", préconise le ministre.