INTERNATIONAL CSW 66 : une activiste camerounaise au cœur de la lutte pour l’égalité des sexes

Alwihda Info | Par Florence Akano, Humanitaire et journaliste indépendante. - 29 Mars 2022

Caryn Dasah se bat pour l'égalité et le traitement équitable des femmes dans son pays. La Camerounaise est une icône et un modèle de femme célébrée à la 66ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW66) qui s’est tenue à New York du 14 au 25 mars 2022.

Les raisons de la participation de Caryn à “Génération Égalité “

Caryn a expliqué les raisons de sa participation à la campagne baptisée "Génération Égalité" en ces termes : « J'ai été témoin de première main de la violence que les femmes ont subie. Toutes les femmes n'ont pas la même capacité à utiliser leur voix comme moi. Certaines personnes ont enduré tant de violence, de chagrin et de désespoir qu'ils ne savent pas comment s'en sortir... Ils n'ont pas accès aux mêmes informations que moi. Par conséquent, c'est mon travail et mon rôle de défendre l'égalité des sexes », a-t-elle indiqué.

« Nous ne pouvons pas progresser si plus de la moitié de la population est laissée pour compte. Nous ne nous arrêterons pas tant que toutes les femmes de toutes les régions du monde ne comprendront pas, ne vivront pas et ne jouiront pas de leurs droits, dans un esprit de fraternité et de solidarité », ajoute-t-elle.



Le travail des femmes camerounaises malgré l’inégalité des sexes

Selon Caryn Dasah, la lutte au Cameroun a été beaucoup plus difficile en raison de la violence en cours dans certaines régions du pays. Les femmes ont joué un rôle clé dans la promotion d'un règlement pacifique du problème actuel. Les différends sont survenus de manière inattendue, nous forçant en tant que femmes à nous unir pour demander la paix tout en veillant à ce que nos besoins fondamentaux soient satisfaits. En tant que gardiennes de la paix, travailleuses humanitaires et médiatrices, les femmes sont de puissantes avocates de la paix. Les femmes sont en première ligne, offrant de l'aide à d'autres personnes touchées dans les villes voisines et dans les bois. Malgré l'insécurité croissante, elles continuent de travailler pour le bien de leur communauté, alors même que le viol et les agressions sexuelles les effraient et cherchent à les réduire au silence.

« Nous ne nous arrêterons pas tant que chaque femme dans le monde ne connaîtra pas ses droits, ne les respectera pas et ne les appréciera pas », affirme par ailleurs l’activiste camerounaise. Et les combats ont eu un impact particulièrement négatif sur les femmes et les jeunes filles. La santé et les droits sexuels et reproductifs ne leur sont pas accessibles. Des hôpitaux ont été incendiés et des femmes accouchent sans accès aux soins médicaux, renseigne-t-elle.



Le combat pour l’amélioration des conditions de la femme

« Nous avons besoin que les gens s'expriment sur les préoccupations et sur la façon dont ce conflit affecte les femmes. Nous avons besoin de canaux et de sites pour converser. Mais il y a aussi de l'argent qui va aux organisations de femmes et de jeunes opérant en première ligne au Cameroun », indique Caryn Dasah.

« Les femmes sont exposées à la violence, à l'insécurité, à la peur et à l'anxiété, qui affectent notre santé mentale, et nous n'avons pas la possibilité de prendre soin de nous. En tant que l'une des femmes confrontées aux armes à feu alors que j'essayais d'accéder à des espaces très difficiles d'accès pour répondre aux besoins des femmes et des jeunes filles, les femmes sont exposées à la violence, à l'insécurité, à la peur et à l'anxiété, qui affectent notre santé mentale, et nous ne pas la possibilité de prendre soin d'eux-mêmes. Les femmes doivent être protégées afin qu'elles puissent continuer à faire un travail crucial », conclut-elle.



A 29 ans, Caryn Dasah est une artisane de la paix camerounaise, militante pour la justice sociale et militante pour l'égalité des sexes. Elle est membre du groupe de travail jeunesse Beijing+25, et a récemment été choisie coordinatrice générale du mouvement des femmes pour la paix au Cameroun, qui est composé d'un ensemble d'organisations de la société civile dirigées par des femmes.





