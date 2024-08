Cameroun : deux ingénieurs arrêtés pour trafic d'espèces sauvages

Deux ingénieurs ont été mis aux arrêts pour trafic d’animaux sauvages. Ils ont été appréhendés avec deux autres personnes, pour détention illégale de quatre défenses d'éléphant.



L’arrestation a été opérée le 23 juillet 2024, lors d'une opération de coup de poing menée par les agents de la délégation régionale des Forêts et de la Faune, en collaboration avec la division régionale de la Police judiciaire du Sud.



En effet, trois des trafiquants, dont un ingénieur des eaux et forêts, un enseignant du secondaire et un ingénieur électromécanicien, ont été trouvés en possession de 4 défenses d'éléphant, à quelques kilomètres du Carrefour Samba, alors qu'ils tentaient de les vendre.



L'ingénieur des eaux et forêts travaille pour une société d'exploitation forestière, tandis que les deux autres travaillent dans la fonction publique. Le quatrième trafiquant, le cerveau du commerce illégal, qui a tenté de se cacher pour éviter d'être arrêté, a été appréhendé peu de temps après l'arrestation des trois premiers suspects, par des agents des forêts et de la faune, et a été conduit dans les locaux de la délégation régionale des Forêts et de la Faune, pour la suite de la procédure. Ils appartiendraient à un réseau de trafic d'ivoire opérant dans la région.



Une organisation d’appui à la mise en application de la législation sur les espèces sauvages, connue sous le nom de LAGA, a fourni une assistance technique au cours de l'opération. Le réseau est composé de trafiquants ayant chacun un rôle à jouer dans la vente illégale des défenses d'éléphants. L'un d'entre eux collectait et stockait les défenses d'éléphants à son domicile. Les autres jouaient le rôle d'intermédiaire et de vendeur.



L'un des trafiquants a voyagé avec les défenses d'Ambam à Ebolowa, dissimulées dans un sac de riz. Les quatre suspects ont été présentés au procureur et inculpés pour détention illégale d'ivoire. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, on estime à 6 830 le nombre d'éléphants vivant dans le pays, ce qui en fait l'une des plus grandes populations d'éléphants d'Afrique, comme le soulignent les groupes de conservation des éléphants.



Cette population diminue rapidement en raison du braconnage qui alimente le commerce illégal de l'ivoire, dont la forte demande provient d'Asie. Afin de protéger les éléphants, le gouvernement, par le biais de la Loi de 1994 sur la faune sauvage, intensifie ses efforts pour lutter contre le commerce illégal de l'ivoire, de sorte que les éléphants soient totalement protégés dans le pays.



Il convient de noter que le président de la République vient de promulguer une nouvelle loi qui abroge les dispositions contraires de la loi de 1994. L'éléphant est le plus grand animal terrestre du monde et joue un rôle important en tant que « jardinier » de la forêt en aidant à maintenir l'écosystème de la forêt et de la savane pour les autres espèces.