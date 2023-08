Cameroun : 10 morts et 24 blessés dans un accident de route à Ngaoundéré

Nouveau drame de la circulation au Cameroun. Quelques jours seulement après un accident de la route ayant fait plus de quinze morts, dix personnes ont été tuées mercredi 9 aout 2023 sur la Falaise de Mbé, dans la région de l’Adamaoua du pays dans une collision entre un bus de 70 places et un camion. Selon les pompiers, on compte aussi vingt-quatre blessés.



« Le bilan provisoire est de 10 morts, 24 blessés. Le bus avait 56 passagers à bord et il était en provenance de Yaoundé à destination de Maroua. Le chauffeur est parmi les décédés. Il a succombé à ses blessures. Parmi les décès se trouvent cinq enfants et cinq adultes ».



Selon le peloton routier de la gendarmerie, les premiers éléments d’enquête relèvent qu’une défaillance des freins et l'usage d'une vitesse non adaptée à cet endroit dont la falaise, seraient à l’origine de ce drame.



« Toutes nos condoléances à la nation et aux familles, proches des victimes. Route Ngaoundéré-Maroua: Peu de détails sur les circonstances de l'accident. Les secours se sont déployés sur place », a indiqué l’agence Touristique sur sa page Facebook.



Les accidents de bus sont fréquents au Cameroun, en raison du mauvais entretien des véhicules, de routes en mauvais état, mais aussi d'erreurs de conduite, de nombreux automobilistes étant détenteurs de permis achetés auprès d'inspecteurs corrompus, sans n'avoir jamais fréquenté d'auto-école.