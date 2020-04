Cameroun : 103 nouveaux cas de Covid-19, 779 cas actifs et 56 décès

Le ministre de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachie, a annoncé dimanche que 103 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés au Cameroun (20 à Yaoundé et 83 à Douala).



Le Cameroun compte à ce jour 779 cas actifs (12 sous oxygène, 118 et 118 hospitalisés).



786 cas ont été guéris, tandis que le pays a enregistré 56 décès.



Dr. Manaouda Malachie a insisté sur le respect des mesures barrières et le port du masque en sortant de chez soi.