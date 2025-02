Cameroun : 11ème édition du Concert de l’Espoir, une scène pour la différence et la tolérance

Le Centre culturel Hope & Life de Yaoundé a servi de cadre, le 18 février dernier, à une conférence de presse organisée par l’association éponyme et ses partenaires.



La rencontre entre les organisateurs et les hommes et femmes des médias avait pour objectif de présenter les contours de la 11ème édition de cet évènement d’envergure, prévue pour le 23 février à la Clinique Saint Hilaire au quartier Bastos (Yaoundé).



Cette activité qui se déroulera sous le thème « Prévention des drogues, violences et abus : ces adolescents et adolescentes du Cameroun », promet d’être un moment fort de sensibilisation et de célébration des talents des personnes en situation de handicap.



Comme chaque année, l’édition 2025 verra la participation active de personnes sourdes et malentendantes, d’autistes et d’autres individus à besoins spécifiques, qui auront l’opportunité de chanter et de jouer de divers instruments. Des orphelins, quant à eux, viendront également partager leur voix et leur espoir à travers la musique.



Ce concert se veut une plateforme d’expression pour ceux qui sont souvent marginalisés, leur offrant une chance de briser les stéréotypes et les stigmates liés à leurs conditions. L’événement ne se limite pas à une simple performance artistique ; il incarne également un message fort de tolérance et d’inclusion.



Plusieurs artistes de renommée internationale, ainsi que des personnalités publiques, se joindront à cette initiative pour apporter leur soutien aux plus vulnérables. Parmi les artistes qui se produiront lors de cette édition, on retrouve des figures emblématiques de la musique camerounaise telles que David K, la diva Queen Etémé, Ruben Binam et le Kenit 7, Tonton Ebogo, Grace Bethel, ainsi que la Team Hope and Life et Will Sandj.



Leur engagement témoigne de la solidarité et de la volonté de faire entendre la voix des personnes en situation de handicap. Le Concert de l’Espoir est une initiative portée par Kemgouo Koutchou David Lionel, alias David K, un artiste, promoteur culturel et entrepreneur social. Ce projet est né de sa volonté d’offrir aux personnes mentalement ou physiquement handicapées, ainsi qu’aux individus vulnérables et socialement défavorisés, une plateforme d’expression et d’épanouissement.



En alliant art et engagement social, cet événement vise à sensibiliser le public sur les réalités vécues par ces personnes tout en leur permettant de briller sur scène. La 10ème édition du Concert de l’Espoir, qui s’est tenue en 2023, avait déjà rassemblé de nombreux ambassadeurs autour de thématiques variées, renforçant ainsi l’essence même du projet.



Chaque année, cet événement devient une vitrine d’inclusion et de valorisation des personnes différentes, en situation de handicap. Il s’agit d’une consécration pour le Concert de l’Espoir, qui continue de croître et d’évoluer, tout en restant fidèle à sa mission d’inclusion sociale.



Le rendez-vous est donc pris le 23 février 2025 à la Clinique Saint Hilaire pour célébrer l’espoir et la diversité à travers la musique ! Entre temps, le samedi 22 février 2025 à 19 heures à l'Institut français du Cameroun de Douala, le public est convié à un grand spectacle, à l'occasion de la première phase de la célébration des 25 ans de carrière de la diva Queen Etémé.