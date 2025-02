Cameroun : 14,5 milliards de FCFA récupérés grâce à l'opération COPPE

L'opération de comptage physique des personnels de l'État (COPPE), lancée en 2018, a permis de mettre au jour d'importantes irrégularités dans la gestion des ressources humaines. Grâce à la phase contentieuse de cette opération, l'État camerounais a pu récupérer la somme de 14,5 milliards de FCFA, soit 94% de l'objectif initial.





Ces fonds, indûment perçus par des agents publics fictifs ou absents, ont été reversés dans les caisses de l'État grâce à une action résolue du ministère des Finances. Le ministre Louis Paul Motaze a salué cette opération, soulignant qu'elle avait permis d'identifier et de sanctionner les responsables de ces irrégularités.





L'outil Aigles au cœur du dispositif de contrôle





Pour pérenniser les résultats de l'opération COPPE et prévenir de nouvelles fraudes, le gouvernement camerounais a mis en place l'outil Aigles. Ce système informatique permettra de mieux contrôler la gestion des effectifs et de détecter les anomalies en temps réel.





Les bénéfices de l'opération COPPE



L'opération COPPE a permis de :



Assainir la fonction publique : En éliminant les agents fictifs et les agents absents, l'État a pu rationaliser ses dépenses de personnel.

Renforcer le contrôle des finances publiques : La mise en place de l'outil Aigles permettra de renforcer le contrôle des dépenses publiques et de prévenir les fraudes.

Améliorer la gestion des ressources humaines : L'opération COPPE a permis de mettre à jour le fichier des agents publics et d'améliorer la gestion des carrières.





L'opération COPPE est un exemple de la volonté du gouvernement camerounais de lutter contre la corruption et d'améliorer la gestion des finances publiques. Les résultats obtenus sont encourageants et montrent que la lutte contre les fraudes est possible. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour assurer une gestion rigoureuse des finances publiques et garantir une administration efficace au service des citoyens.