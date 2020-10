Cameroun : 6 enfants tués et 13 blessés dans l'attaque d'une école

L'attaque d'une école privée dans la zone anglophone, au Sud-Ouest du Cameroun, a couté la vie à six enfants et fait 13 autres blessés graves ce samedi, ont indiqué les autorités camerounaises. Le bilan provisoire a également été confirmé par l'ONU.



Les victimes ont succombé à des coups de feu et des attaques à la machette.



Les blessés ont été transportés dans des hôpitaux locaux, selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Cameroun.



Dans une déclaration, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a fermement condamné l'attaque brutale visant des écoliers du primaire. "Il étaient assis en train d'apprendre dans leur classe à Kumba, au Sud-Ouest du Cameroun", s'est indigné Moussa Faki.