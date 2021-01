Cameroun : Accident de Mvoutessi, Paul Biya accorde un soutien financier aux familles des victimes

A la suite de l’accident de circulation du 21 janvier dernier au lieu-dit Akok Route, sur l’axe Mbalmayo-Sangmélima, le chef de l’Etat camerounais, dans sa constante magnanimité, a décidé d’accorder un appui aux familles des victimes.



On se rappelle qu’un chauffeur de taxi, était sorti de la route, manifestement désorienté par un nid de poule sur la chaussée, pour percuter violemment des élèves qui se rendaient au CES de Mvoutessi, arrondissement de Zoétélé, région du Sud. Du coup, cet autre accident de circulation ayant occasionné des morts et de graves blessés, avait alors créé de l’émoi et une consternation nationale.



Et face à cela, Paul Biya n’est donc pas resté indifférent. Il a instruit le ministre directeur du Cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, de remettre une enveloppe de 500 000 FCFA, plus un cercueil à chacune des six familles éprouvées. Les différentes levées de corps sont prévues ce vendredi 29 janvier. La remise de l’appui présidentiel s’est déroulée sous la supervision de l’autorité administrative de la localité, le sous-préfet de Zoétélé, Gilbert Ongodo Ondobo.